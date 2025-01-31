На Украине уволили распевавшего русские песни мэра

Фото: 5-tv.ru

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Градоначальника обвинили в нарушении законов страны.

Мэра украинского города Оскол Юрия Ягодку уволили за то, что он пел русские песни. Об этом сообщает издание Hromadske.

Отмечается, что чиновника застукали за исполнением русскоязычного репертуара в День памяти защитников Украины в августе 2024 года. Сам Ягодка в этот момент был пьяным. Более того, когда местная жительница сделала ему замечание, он ее ударил.

Какие именно песни исполнял мэр, не уточняется. Вопрос о его увольнении вынесли на голосование горсовета, где депутаты поддержали отстранение градоначальника от должности. При этом его обвинили в нарушении законов Украины, прав и свобод граждан, а также невыполнении обязанностей.

В начале января полиция в Киеве разыскивала молодых людей, которые ездили по улицам и слушали хит «Я русский» заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.

Нарушители включали песни с текстом на русском языке, проезжая мимо мемориала погибшим боевикам. Также, как писали в соцсетях, молодые люди якобы перекрывали движение на дорогах.

В 2023 году депутат Верховной рады Наталья Пипа потребовала привлечь к ответственности уличного музыканта из Одессы, который исполнял песни рок-музыканта Виктора Цоя во Львове. В заявлении полиции нардеп написала, что молодой человек проигнорировал ее просьбу «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Умерова.