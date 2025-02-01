«Ничего уникального»: актриса Кузьмина раскритиковала роль Юры Борисова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артистка также не понимает общего восхищение фильмом «Анора».

Актриса Ольга Кузьмина, получившая известность после игры в сериале «Кухня», посмотрела фильм «Анора» и решила его раскритиковать. Она отметила, что образ Юры Борисова — актер номинирован на премию «Оскар» — не показался ей удачным.

Звезда не имеет представления, почему нашумевшая картина вызвала всеобщий интерес. Роль Борисова она считает небольшой и до конца не раскрытой.

«Может, я чего-то не понимаю?» — размышляет артистка.

Также она отметила, что говорит все это не из зависти, поскольку сама никогда не представляла себя достойной такой высокой награды кино. Для нее важнее было получить любовь зрителей.

О фильме Кузьмина высказалась нелестно, поскольку не считает, что в нем представлен необычный сюжет. Она добавила, что уровень артистов замечательный.

«Юра Борисов, как всегда, профессионально и талантливо исполнил свою роль. Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая (со сценарной точки зрения) роль получила номинацию» — рассудила она в личном Telegram-канале.

Поклонники Ольги поддержали ее в написанном. В комментариях под постом они сообщили, что тоже не поняли феномена ленты.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Гладкова назвала Юру Борисова гением.