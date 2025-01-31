«Не сидит на шее»: бывшая заступилась за Сердюкова, которого считают альфонсом

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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Жених Бородиной не собирается жить за ее счет и имеет «свои проекты».

Николай Сердюков не сидит на шее у Ксении Бородиной и сам зарабатывает на жизнь. Об этом заявила его бывшая избранница Виолетта Чиковани, опровергнув тем самым расхожее мнение о том, что блогер — альфонс, который только из корысти сошелся с телеведущей.

Чиковани считает, что Бородиной повезло, ведь Сердюков на самом деле очень добрый, умный и вовсе не собирается жить за ее счет. По словам бывшей, блогер — «великолепный историк» и раньше «очень классно» работал экскурсоводом.

«Когда их обзывают и пишут, что Коля меркантильный, альфонс, я негодую. Прекрасно знаю, какие у него есть проекты. Он себя прекрасно чувствует. Как и Ксюша Бородина. Зачем сравнивать доходы? Я знаю, что он работает. Человек не сидит на шее», — заявила Чиковани в интервью проекту «Ничего святого» для Hi-Fi-стриминга «Звук».

Сама Бородина ранее тоже заявила, что ее жених — не альфонс и зарабатывает «больше, чем 90% россиян». Телеведущая утверждает, что доход ее избранника составляет два-три миллиона рублей в месяц. Правда, на чем у Сердюкова выходит «поднять» от 24 до 36 миллионов рублей в год, Бородина не уточнила.

Также звезда «Дома-2» сообщила, что Сердюков быстро нашел общий язык с ее детьми. Особенно удачно сложились у него отношения с младшей дочерью — Теоной. Общение со старшей дочерью идет не так гладко, ведь Маруся — подросток. Блогер поначалу переживал, что подружиться с ней не получится, но со временем нашел подход к девочке, утверждает телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина осадила недовольных ее скорой свадьбой подписчиков.