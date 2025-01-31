Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Константина Смирнова

В «Яблоке» сообщили об аресте члена партии Смирнова на два месяца

Фото: Telegram/Николай Рыбаков/rybakovyabloko

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Муниципального депутата из Рязанской области подозревают в вымогательстве.

Суд арестовал члена федерального бюро партии «Яблоко», депутата совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанской области Константина Смирнова на два месяца. Об этом сообщил председатель партии Николай Рыбаков.

Он уточнил, что его коллега пробудет в СИЗО до 30 марта. При этом Смирнов не видит оснований для своего ареста, о чем заявил в зале суда.

Защита депутата ходатайствовала о домашнем аресте для него в связи с состоянием его здоровья и необходимостью постоянного ухода за больной матерью.

О задержании Смирнова стало известно ранее в этот день. В управлении Следственного комитета по Рязанской области, не называя имени фигуранта, сообщили, что его подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Предположительно, Смирнов в сговоре со своей знакомой экс-журналисткой в 2024 году опубликовал ряд компрометирующих статей об исполняющем обязанности гендиректора специализированной коммерческой организации.

В этот же день Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест замглавы городского управления ФАС Екатерину Даниловскую по делу о превышении полномочий.

По версии следствия, Даниловская, пользуясь служебным положением, влияла на результаты тендеров, в частности, на установку камер и систем безопасности на городских школах, детсадах и больницах. В результате ее действий одно из добросовестных предприятий понесло ущерб на 187 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно арестовал главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова по делу о мошенничестве.