Без вскрытия: петербургские врачи удалили пациенту огромную опухоль размером с кулак

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Спасение пациента стало возможным не только благодаря профессионализму хирургов, но и телемедицине.

Уникальную медицинскую операцию провели в Петербурге. Хирурги удалили пациенту из Чеченской Республики огромную опухоль размером с кулак. Из-за нее пациента мучили сильные боли, он уже почти не мог дышать. Разрастаясь, она все больше сдавливала легкие. Кроме того, со временем болезнь могла привести к параличу.

Новообразование выросло из клеток спинного мозга. Работать пришлось ювелирно. Операцию провели без вскрытия грудной клетки.

Сейчас пациент идет на поправку. От опухоли почти не осталось следа. И теперь о ней лишь напоминают медицинские пластыри.

Специалисты из Петербурга говорят, что спасение пациента стало возможным благодаря телемедицине. К ним часто обращаются по самым сложным случаям коллеги из разных регионов.