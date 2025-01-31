Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР — Нововасилевку.

Наши военные оставили без связи украинских боевиков в курском приграничье. Кадры уничтожения системы, обеспечивающей передачу данных ВСУ, появились в распоряжении «Известий».

Дрон прилетел четко по центру спутниковой тарелки, а без нее вести бой в современных реалиях, когда многие задачи выполняются дистанционно, невозможно. Наши подразделения продолжают планомерно выбивать врага. Ожесточенные бои идут сразу в районе нескольких сел. На неделе от боевиков было полностью освобождено село Николаево-Дарьино.

А сегодня в Минобороны сообщили о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР. Это Нововасилевка на покровском направлении. Это был важный хаб для боевиков, теперь у них меньше возможностей для ротации кадров и переброски вооружения.

Бойцы группировки «Центр» уверенно отодвигают линию обороны ВСУ. За неделю они выбили врага из сел Зеленое и Новоелизаветовка. Противнику нанесен большой ущерб — как в технике, так и в личном составе.

Украинская сторона потеряла примерно четыре тысячи боевиков. Сожгли и западную технику — боевую машину пехоты Bradley и несколько бронетранспортеров М113 производства США.