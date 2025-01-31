Демонтаж танкера «Волгонефть-239» завершат до конца марта

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Специалисты уже приступили к разбору конструкций.

Первый этап утилизации кормовой части танкера «Волгонефть-239». Нефтепродукты из него откачали даже раньше назначенного срока. Сейчас вывозят весь инвентарь и горючие материалы, параллельно приступили к резке корпуса.

«Продолжаем полную поддержку — это освещение, пожарную технику выставили для проведения безопасных работ на танкере. Работы планируется проводить круглые сутки», — рассказал генеральный директор наливного терминала ОТЭКО Павел Быков.

Уже срезали 12 метров корпуса, полностью утилизировать его должны до 31 марта. Однако нос танкера и обе части другого затонувшего судна до сих пор находятся на дне. План по их поднятию пока на этапе разработки.

«Мы ищем решение. Прежде всего, это решение должно быть безопасным для экологии. Также мы сегодня обсудили вопросы подготовки к пляжному сезону. Мы не оставляем надежды. Мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года. Для этого есть все основания», — заявил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.

Роспотребнадзор регулярно мониторит ситуацию, там доложили: все результаты стабильные, а рыба и морепродукты безопасны для употребления. По поручению президента начали приводить в порядок законодательную базу, планируют провести и ревизию всего танкерного флота страны.

А пока продолжаются работы по очистке берегов. 177 тысяч тонн загрязненного грунта вывезли в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Там сейчас тоже действует режим ЧС федерального характера.

Мазут на пляжах в Крыму убирают сразу же, как только обнаруживают. Волонтеры уже расчистили всю территорию. Однако мешки не вывозят по несколько дней, поскольку берег крутой и подъем груза наверх стоит огромных усилий. Всего на полуострове обследуют 700 километров побережья. Выбросы мазута продолжают фиксировать, работы у волонтеров только прибавляется.

«В эти выходные уже объявили, что будет уборка на „Инжире“. Там порядка ста человек выходит. Специфика в том, что если погода есть, то можно вывезти лодками в Балаклаву. А если погоды нет, то тут только вручную выносишь», — рассказал руководитель экспедиционных групп общественного проекта «Чистая Арктика» Александр Ефремов.

О повышении безопасности и эффективности работы на пляжах сегодня говорил на месте вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Волонтеры показали все способы очистки песка и предложили свои варианты их модернизации.

«По возвращении переговорю с руководителями нашей госкомиссии, которая по поручению президента создана для ликвидации этой чрезвычайной ситуации, с Виталием Геннадьевичем Савельевым, чтобы мы упорядочили работу всех волонтерских объединений здесь именно в таком алгоритме, как вы сказали — что регистрация исключительно через портал «Добро РФ», — сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Главная задача — защитить побережье от нефтепродуктов. С повышением температуры воды мазут начнет всплывать на поверхность. Сейчас ученые разрабатывают способы его максимально быстрого сбора.