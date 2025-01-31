Российские туристы следят за выборами в Абхазии перед летним сезоном

Фото, видео: Александр Погожев/ТАСС; 5-tv.ru

В парламент страны внесен законопроект, который позволит открыть дополнительные пункты для голосования в РФ.

За предстоящими выборами в Абхазии внимательно следят не только местные жители, но и сотни тысяч россиян, которые привыкли отдыхать в «стране души» — именно так переводится Апсны, абхазское название республики. Минувший сезон побил все рекорды.

«Абхазия входит в число лидеров по выездным направлениям. В прошлом году только с туристическими целями эту страну посетило 1,5 миллиона российских туристов. Если ситуация будет стабильная и спокойная, то, конечно, туристы будут выбирать Абхазию», — отметил вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Стабильная и спокойная ситуация — залог успешного сезона, а значит, благополучия простых людей, большинство из которых так или иначе связаны с туризмом. Любые волнения сразу отражаются на потоке отдыхающих. Осенние беспорядки, когда оппозиция выступала против соглашения об инвестициях, а также предвыборные заявления некоторых политиков уже вызвали опасения у туристов.

«Мы сейчас видим действительно замедление спроса. Все ожидают решения вопросов. Понятно, что-то, что происходило осенью, вызвало вопросы у туристов. Сейчас все ожидают выборов. Мы видим снижение спроса более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказала эксперт по внутреннему туризму РСТ, коммерческий директор туроператора Оксана Булах.

Выборы, которые состоятся 15 февраля, внеочередные. После ноябрьских протестов президент Абхазии Аслан Бжания досрочно сложил полномочия. На пост главы республики претендуют пять кандидатов, но основная борьба, по данным социологов, развернется между двумя очевидными фаворитами гонки. На первом месте — ВЦИОМ оценивает его рейтинг в 33% — действующий вице-президент Бадра Гунба, до регистрации кандидатом он исполнял обязанности президента.

«Гражданское общество и институты власти — это не два противоборствующих лагеря, а единый организм, одно целое. То, что делает непобедимой и сильной нашу страну», — сказал и. о. президента, кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба.

Его главный соперник — представитель оппозиции Адгур Ардзинба — принимал активное участие в ноябрьских событиях, собственно, они и сделали его кандидатом.

«Никакая оппозиция, никакой Адгур Ардзинба, ни какая-то там партия ничего из себя не представляют, если народ не встанет», — говорит кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба.

Его рейтинг в целом оценивают в 15%, но опрос проводился до главного скандала этой кампании. На встрече с Адгуром Ардзинбой один из его сторонников председатель ветеранской организации Аполлон Шинкуба с трибуны пригрозил взять в руки оружие в случае поражения на выборах.

«Теперь все в наших руках. Если придут те, которых поставили, те, которые ушли, то я не знаю, может, Аполлон Шинкуба сошел с ума, но, возможно, придется вытаскивать спрятанное оружие», — заявил председатель совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.

Это заявление вызвало огромный резонанс в республике, ветераны резко осудили Шинкубу.

«Ты как человек, который возглавляет нашу ветеранскую организацию, должен между нами стоять. А ты говоришь о том, что вы достанете оружие, которое спрятано. Против кого ты достанешь это оружие? Против нас? Против народа?» — возмутился ветеран грузино-абхазской войны Вадим Кутерия.

В остальном обстановка в республике спокойная. Выборы, независимо от их итогов, не изменят базовых принципов. Абхазия и Россия в любом случае останутся братскими странами, что подтвердил сегодняшний визит первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Он встретился с руководством республики, парламентариями, учеными, строителями. У России и Абхазии масса совместных проектов. Например, масштабная реконструкция сухумского аэропорта.

— Вы даже сможете перед вылетом окунуть ноги в Черное море. Уникальная возможность.

— Не выходя из аэропорта?

— Сто процентов.

Фото: © RT

Сухумский аэропорт сильно пострадал во время грузино-абхазской войны и с тех пор не работал. Его открытие выведет туризм в Абхазии на совершенно новый уровень.

«Старт постоянного сообщения — это то, о чем давно мечтали люди. Причем и в Абхазии, и в России мечтали. Есть шанс быстро реализовать эту мечту», — отметил Сергей Кириенко.

Если все пойдет по графику, то первые самолеты сухумский аэропорт сможет принять уже в мае — в разгар сезона. Независимо от того, кого изберет президентом абхазский народ. Главное, чтобы выборы прошли спокойно.