«Мы падали. И это был уже не сон»: самые жуткие авиакатастрофы в истории спорта

Фото: 5-tv.ru

Трагедия в Вашингтоне стала далеко не первым случаем, когда на борту погибли сразу несколько спортсменов.

На днях в США разбился самолет, на борту которого находились 60 пассажиров, среди которых было 14 фигуристов. Все погибли, включая четырех членов экипажа. Эта катастрофа войдет в историю как одна из самых массовых с участием спортсменов, однако это далеко не первый случай в истории.

Мир не раз в одночасье терял одних из самых выдающихся спортсменов, порой погибали целые сборные. Например, многие помнят гибель хоккейной команды «Локомотив» в 2011 году или авиакатастрофу в Колумбии в 2016-м с футболистами.

Подробнее о самых громких историях крушения самолетов со спортсменами — читайте в материале 5-tv.ru.

Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне, 2025

Авиакатастрофа произошла в ночь на 30 января в Вашингтоне недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана. Известно, что пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом Black Hawk («Черный ястреб»), в результате чего они оба упали в реку Потомак.

Всего на борту авиалайнера American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в «Черном ястребе» — трое военных пилотов.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, выживших в этой катастрофе нет.

Согласно последним данным, в самолете находились 14 фигуристов, в том числе спортсмены с гражданством РФ: чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Все они возвращались с чемпионата США. Также на борту находился тренер и фигурист Александр Кирсанов, который в полете сопровождал своих учеников.

Тела погибших ищут до сих пор. Пока что извлекли тела 40 человек. Бортовые самописцы уже обнаружены и отправлены на экспертизу.

«Мне не нравится тот факт, что вертолет был на той же высоте, что и самолет. Самолет летел по расписанию, по запланированному маршруту. И это тот же маршрут, который все остальные самолеты используют в течение многих лет. Он снижался и приземлялся, и вертолет встал у него на пути», — сказал Дональд Трамп.

Известно, что на момент столкновения диспетчеров было недостаточно на смене, и из 30 положенных сотрудников работало только 19. Более того, один специалист выполнял сразу несколько задач. Об этом писал The New York Times.

Обломок самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне. Reuters/Kevin Lamarque

Гибель бразильских футболистов в Колумбии, 2016

Катастрофа, в которой погибли футболисты бразильской команды «Шапекоэнсе», произошла 28 ноября 2016 года, когда рейс LaMia Flight 2933 летел из Боливии в Колумбию.

Спортсмены должны были прилететь на финал престижного соревнования Копа Судамерикана (южноамериканский аналог Лиги Европы — прим. ред.), и это был первый финал в 44-летней истории клуба.

В Колумбии «Шапекоэнсе» должны были сыграть против местной команды «Атлетико Насьональ». Однако самолет так и не долетел до места назначения.

Лайнер разбился рядом с колумбийским аэропортом. Всего на борту было 68 пассажиров и девять членов экипажа, но выжили только шестеро человек — стюардесса, автомеханик, журналист и трое футболистов.

Изначально выжившим числился еще и вратарь Данило, но он позже умер в больнице от полученных травм. Таким образом, среди спортсменов в живых остались только Жаксон Фолмау, Алан Рушелу и Элио Зампьер Нето.

Согласно официальной версии, катастрофа произошла из-за халатности сотрудников авиакомпании: самолету просто не хватило топлива, чтобы долететь.

Экипаж лайнера игнорировал предупреждения о нехватке горючего, когда самолет находился уже в 40 минутах от пункта назначения, и не стал делать посадку в другом ближайшем аэропорту.

В конечном итоге самолет разбился о гору при подлете к Медельину.

Эксперты сошлись во мнении, что выжившим людям удалось спастись только потому, что в самолете не было топлива, иначе произошел бы взрыв.

После новостей о катастрофе «Атлетико Насьональ» попросил Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) отдать титул победителя «Шапекоэнсе». Эту инициативу в организации поддержали.

Интересно, что после всего случившегося выживший спортсмен Рушелу даже смог потом вернуться на футбольное поле, но позже все же ушел из спорта.

Жаксон Фолмау остался без ноги, но потом смог сыграть в товарищеском матче с протезом, а потом заявил, что будет строить карьеру паралимпийца. Что касается Нето, то он также не может оставить футбол.

В 2017 году в интервью The Players Tribune Нето признался, что знал заранее о том, что случится катастрофа. Дело в том, что незадолго до вылета его стали мучить жуткие кошмары, где он ясно видел себя среди обломков самолета во время дождя, а вокруг темнота.

Он переживал все время вплоть до начала полета. Футболист даже написал сообщение жене о том, чтобы она помолилась Богу о защите.

«Я не хотел верить, что это действительно произойдет. Но попросил помолиться за меня», — вспоминал он.

Однако совсем скоро он увидел все, что было в кошмарах. Эти воспоминания о вещем сновидении и последующей катастрофе бросают его в дрожь даже спустя годы.

«Я увидел все, что произошло со мной во сне. Двигатель отключился. Свет отключился. Мы падали. И это был уже не сон», — сказал он.

Обломки лайнера, на котором летела команда. Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst

Гибель хоккейной команды «Локомотив», 2011

Дата 7 сентября 2011 года навсегда останется в памяти многих как один из самых печальных дней в российском хоккее. Именно в этот день погиб весь основной состав ярославской команды «Локомотив» под Ярославлем.

Сначала абсолютно ничего не предвещало беды. Это был самый обычный теплый сентябрьский день и рядовой полет авиалайнера Як-42.

В тот день хоккеисты отправлялись на первую игру четвертого сезона в Минске с местной командой «Динамо». Все спортсмены были в хорошем настроении и не имели никаких плохих предчувствий насчет предстоящего вылета.

Однако почти сразу после вылета все пошло не по плану: лайнер, едва оторвавшись от земли, задел радиомаяк и врезался в берег реки Туношонка.

На борту находилось 45 человек, среди которых были 37 пассажиров и 8 членов экипажа.

После падения самолета последовал взрыв из-за разбившегося топлива. Буквально за секунду вспыхнуло все вокруг: обломки самолета, трава и даже вода словно начала гореть. Из-за того, что бак был полным, взрыв был очень сильный, и части самолета разнесло по всей реке.

В результате катастрофы 43 человека погибли сразу, а чуть позже в больнице умер 26-летний хоккеист Александр Галимов.

Выжить удалось лишь одному человеку — бортинженеру Александру Сизову.

Местные жители после крушения и последующего взрыва сразу последовали на помощь. Многие жители говорили, увиденное там настолько впечатлило даже бывалых, что они не могли об этом говорить.

Более того, даже опытным профессионалам становилось плохо от увиденного. Больше всего людей впечатлял юный возраст погибших, ведь многие были еще совсем мальчишками, сами же тела были повреждены несильно.

В первые минуты после катастрофы некоторым удалось увидеть еще живого Галимова, который от шока смог даже самостоятельно выбраться из самолета, выйти к людям и назвать свое имя.

«Смотреть на них было почти физически больно. Больно еще и оттого, что без одежды явно видно, что все погибшие — молодые мужчины, высокие, прекрасно развитые, спортивные», — говорил бывший пресс-секретарь ярославского УМВД Александр Шиханов.

По официальным данным, причиной катастрофы мог стать перевес багажа, из-за чего лайнер не смог набрать нужную высоту и задел мачту радиомаяка.

Кроме того, в крови второго пилота были обнаружены следы фенобарбитала, замедляющего работу центральной нервной системы, и полинейропатический синдром, при котором нарушается координация ног и их чувствительность. С подобным диагнозом пилота не должны были допускать к полетам.

Вскоре на месте трагедии в поселке Туношна был установлен мемориальный комплекс. В 2012 году там были высажены туи, которые успели значительно вырасти. Эти деревья стали для всех неким напоминанием о том, как быстро течет время.

Обломки самолета ЯК-42 под Ярославлем. Смирнов Владимир/ТАСС

Футбольная команда «Пахтакор», 1979

Роковой полет состоялся 11 августа 1979 года в районе Днепродзержинска (ныне Каменское). В тот день в небе столкнулись два пассажирских самолета «Аэрофлота».

Все люди в обоих лайнерах погибли — это 178 человек. Из них 17 человек на борту самолета, следовавшего из Ташкента в Минск, являлись членами футбольной команды «Пахтакор».

В тот день в небе буквально образовалась большая пробка из самолетов: зону расчищали из-за пролета рейса с высшими представителями советской власти на борту. Открылись эшелоны только спустя 15 минут, и диспетчерам пришлось вести более десяти лайнеров одновременно.

Одним из диспетчеров был стажер Николай Жуковский, который работал всего два с половиной месяца. Согласно его расчетам, оба борта не должны были соприкоснуться в одной и той же точке, а интервал между ними должен был составить три минуты. Поэтому он дал самолету из Ташкента занять эшелон, который занял второй борт, летевший из Челябинска в Кишинев.

Куратор замечает эту ошибку и тут же сообщает пилотам лайнеров нужное направление, однако уже через минуту они пропали с радаров. Кроме того, из-за облачности они даже могли и вовсе не увидеть друг друга издалека.

В итоге самолет с футболистами врезается в надвигающийся на него борт под углом в 95 градусов, сносит ему верхнюю часть кабины и пассажирского салона. После этого лайнеры разлетаются в разные стороны и сталкиваются хвостами, после чего самолет, следующий в Кишинев, рушится прямо в воздухе на несколько частей.

Однако самолет с футболистами еще остался в воздухе, а пилоты даже при отсутствии части правого крыла, одного из двигателей и киля все еще пытались произвести аварийную посадку. Однако вскоре пилоты потеряли управление, и борт уходит в пике и бьется о землю носом. Крушение произошло на территории украинской деревни Куриловка.

Прощание с погибшими из «Пахтакора» прошло спустя неделю после трагедии. Всех 17 футболистов хоронили в свинцовых гробах.

Памятник игрокам футбольной команды «Пахтакор», погибшим в авиакатастрофе 11 августа 1979 года. Боткинское кладбище в Ташкенте. © РИА Новости/Юрий Тутов

Гибель фигуристов под Брюсселем

Катастрофа под Брюсселем произошла 15 февраля 1961 года, в которой погибла вся сборная США по фигурному катанию. Всего на борту было 72 человека, и все они погибли. Именно после этого случая национальной команде запрещено летать одним бортом.

Тогда самолет Boeing 707 упал в поле цикория неподалеку от брюссельского аэропорта Завентем. Самолет взорвался и вспыхнул так сильно, что было сразу понятно: никто не выживет.

Самое ужасное здесь то, что родственники и друзья пассажиров своими глазами смотрели на то, как пассажиры горят заживо, и им уже никак помочь нельзя. Единственное, за что здесь имело смысл молиться, — это чтобы смерть наступила сразу и не пришлось больше мучиться.

Помимо пассажиров самолета, погиб также фермер Тео де Лаэт, который работал неподалеку на своих полях. Его убило частью алюминиевого обломка от плоскости крыла. Фермеру Марселю Лауэрсу оторвало ногу.

После той авиакатастрофы появился Мемориальный фонд фигурного катания США, который и по сей день оказывает поддержку всем талантливым спортсменам страны.

Манчестер Юнайтед, 1958

Футбольная команда «Манчестер Юнайтед» разбилась в Мюнхене 6 февраля 1958 года на самолете авиакомпании British European Airways. Помимо спортсменов, на борту был также персонал футбольного клуба, а также несколько журналистов и болельщиков.

В самолете было 44 человека, из которых 23 погибли.

Самолет летел из Белграда до Манчестера с промежуточной посадкой в Мюнхене. До этого команда участвовала в четвертьфинальном матче Кубка европейских чемпионов с сербской «Црвеной Звездой».

Лайнер приземлился в Мюнхене на дозаправку, однако взлететь потом уже не смог. При третьей попытке взлета самолет разогнался, но, войдя в снежную кашу, пробил ограждение аэродрома, после чего врезался в небольшой дом. После этого лайнер врезался в деревянный ангар, в котором стоял грузовик с топливом, что привело к взрыву.

В память о жертвах трагедии на манчестерском стадионе «Old Trafford» 25 февраля 1960 года установили мемориальную доску и «Мюнхенские часы». В 1976 году там установили новый мемориал после реконструкции стадиона.

Обломки самолета, на котором летел «Манчестер Юнайтед».globallookpress.com/Klaus-Dieter Heirler

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне.