Фото: Река Александр/ТАСС

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Российские войска продолжают операцию по уничтожению формирований врага в курском приграничье.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время боевых действий в Курской области превысили 56,4 тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 56 410 боевиков, 327 танков, 241 боевую машину пехоты», — говорится в сводке военного ведомства.

Также враг лишился 185 бронетранспортеров, 1 660 боевых бронированных машин и 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Задержанный в Курской области украинский националист, причастный к убийству мирных жителей в селе Русское Поречное, сообщил, что им поступил прямой приказ от командования 92-й отдельной штурмовой бригады убивать всех, кто остался в населенном пункте, а потом складировать тела в подвале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили село Новоелизаветовка в ДНР.