«Не допустили размыва»: начались работы по утилизации танкера «Волгонефть-239»

Фото, видео: Грибова Наталья./ТАСС; 5-tv.ru

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Продолжаются консультации с учеными, инженерами и производственными компаниями.

Специалисты начали работы по ликвидации последствий аварии с танкером «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом 31 января сообщил Виталий Савельев, заместитель председателя правительства Российской Федерации.

«Мы не допустили размыва, и та работа, которая сейчас проводится, она уже связана с утилизацией и нефтепродуктов, и водомазутной жидкости, которую мы откачали, и сегодня мы работаем над подъемом, скажем, над вариантами утилизации двух частей танкера 212, которые находятся в подводном положении, и носовой части танкера 239», — заявил Виталий Савельев.

Он отметил, что 25 января были завершены работы по откачке мазута с кормовой части танкера. Это позволило перейти к следующему этапу — утилизации. Завершить ее планируют к концу марта 2025 года.

Заместитель председателя правительства подчеркнул, что также проводятся консультации с учеными, инженерами и производственными компаниями, которые занимаются добычей нефти.

Глава Минтранса России Роман Старовойт добавил, что главная цель — предотвратить утечку мазута из танкеров. Он добавил, что ежедневно ведется мониторинг с помощью водолазной службы, которая оперативно реагирует на появление течи нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты не фиксируют новых крупных выбросов нефтепродуктов.