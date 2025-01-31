Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звезды «Оставь это ветру» Ханде Эрчел и Барыш Ардуч не только лично объяснили секрет популярности, но и порадовали поклонников знанием русского языка.

Турецкие сериалы уже давно стали частью российского менталитета, ведь теперь каждая вторая мечтает стать Эдой и выйти замуж за Серкана Болата. В чем все-таки феномен таких кинокартин и как прошла встреча с иностранными актерами, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере фильма «Оставь это ветру».

«Они классно рассказывают о любви, показывают красивые картинки, всегда красивые герои — молодые и красивые. Всегда какая-то интригующая история, всегда есть, кого ненавидеть, а кого — полюбить, за кого болеть, переживать. Это здорово, на самом деле. И классно, что турки научились такую интересную историю снимать», — поделилась мнением Ксения Бородина.

По словам телеведущей, любая история в подобных сериалах заставляет зрителей проводить аналогии со своей жизнью. Хорошо, когда есть возможность испытывать эмоции не только от игры актеров, но и от качественно продуманного сюжета.

С мнением Бородиной согласны и ее «коллеги по цеху». Например, Саша Стоун признался нам, что уже целых три месяца занят просмотром «Зимородка», а это, к слову, еще одна мелодрама от турков. По словам блогера, невозможно оторваться от турецких сериалов из-за «качелей», которые они устраивают.

«Знаете, месяца три назад я сказал бы, что я не понимаю (любви к турецким сериалам. — Прим. ред.). Но вот подсадили меня на „Зимородка“… Я не могу. Ребята, кто смотрит, что вы сделали со мной?! Не могу оторваться. У меня осталось две серии и третий сезон заканчивается. Я не знаю, что дальше смотреть…» — жалуется блогер.

Книгу жалоб продолжил и Дмитрий Шепелев, который отметил большое количество людей, которые пришли на встречу с иностранными звездами. Турецкие сериалы популярны благодаря игре и красоте актеров, добавил артист.

«Я абсолютно потрясен количеством людей, которые пришли еще до открытия. Я вез детей в школу по этой дороге, и уже стояла очередь. Все говорят по-турецки, все жевали люля-кебаб и ждали сегодняшнего вечера. Поэтому я абсолютно потрясен. Буду учить турецкий язык», — отметил телеведущий.

Иностранные артисты Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, которые прилетели на премьеру своего фильма, убеждены, что тяга к турецким сериалам связана с правильно подобранным жанром. По мнению звезды сериала «Любовь напрокат», людям просто не хватает драмы, а турецкие сериалы закрывают эту потребность.

«На самом деле, жанр романтическая комедия — это очень популярный жанр, который приветствуется среди зрительской аудитории. И мне на самом деле кажется, что тут не только романтическая комедия сыграла роль, здесь еще есть определенные новинки, новшества, которые мы с Ханде внесли в этот фильм, в прокат этого фильма. <…> В таком жанре очень важно, чтобы был тандем со своим актером, с которым ты играешь, и я думаю, что у нас как раз получилось создать этот тандем», — рассказал Барыш Ардуч.

Помимо жанра, на успех турецких кинокартин влияет каст, а «Оставь это ветру» — яркое тому подтверждение, потому что это кино получило популярность задолго до выхода в прокат. Сама Ханде поделилась, что всегда мечтала поработать с Барышем.

«Я до этого проекта вообще, на самом деле всегда хотела принять участие в проекте совместно с господином Барышем, потому что я очень много наслышана о нем. И на самом деле, когда мы вместе заняли роль в этом проекте, я поняла, почему действительно я так хотела с ним поработать. Потому что он прекрасный человек, мне было очень комфортно с ним работать», — отметила звезда сериала «Постучись в мою дверь».

Кинотеатр «Октябрь» встретил Эрчел и Ардуча большим ажиотажем — охране пришлось с большим усилием сдерживать людей в фойе. Мероприятие посетили многие российские знаменитости, среди которых телеведущая Ксения Бородина, актер Никита Джигурда, блогеры Анастасия Решетова, Виолетта Чиковани, Анна Байдавлетова, Дина Саева и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина встретилась с Ханде Эрчел.