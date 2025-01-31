Баланс и гармония во всем: прогноз Таро на неделю с 3 по 9 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 3 по 9 февраля.

Основная энергия недели (Карты Таро — Король Мечей, Маг, Паж Жезлов)

5-tv.ru

Неделя интеллектуального труда и новых начинаний. В этот период стоит полагаться на собственные знания, умения, таланты, ресурсы и использовать их по назначению во благо дела, которое для нас представляет наибольший интерес в настоящий момент.

Все нужно взвешивать — каждое сказанное слово, решение, которое мы хотим принять. Не стоит идти на поводу у импульсов, которые могут одолевать нас в моменте.

Ко многим вопросам необходимо подойти креативно, творчески, приложив максимум энергии. Важно помнить — нам подвластно все. За что бы мы ни взялись — высокая вероятность успеха.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Семерка Жезлов, Семерка Мечей)

5-tv.ru

Семерка Жезлов — карта обороны. Мы не отдаем свое, чужое не берем и просим относиться уважительно к нашим финансовым потребностям. Карта требует активного участия в собственной финансовой жизни. Уделите внимание защите своих интересов.

Возможны злые умыслы со стороны третьих лиц. На этой неделе мы можем быть уязвимы с точки зрения финансов. Но для этого у нас и есть интеллект, а также умение просчитывать все ситуации наперед, быть стратегически точными.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Шестерка Пентаклей, Умеренность)

5-tv.ru

На этой неделе каждый сможет договориться со своим партнером. У кого-то будет роль ведущего, а у кого-то ведомого. Кто-то дает, кто-то принимает.

Отношения должны быть такими, из которых не хочется уходить — наполняющие, поддерживающие, когда каждый участвует в них с позиции умения анализировать причинно-следственные связи.

Нужно аккуратно лавировать между любыми попытками что-либо обсудить, потому что даже разница характеров может подлить масла в огонь. Соблюдайте чувство меры, гармонии и баланса во всем, чтобы ничего не испортить.

Совет на неделю (Карта Таро — Десятка Жезлов)

5-tv.ru

Какие-то истории могут повторяться в жизни. И порой в голове возникает вопрос: «Почему это со мной происходит? За что это мне?» Но необходимо задавать другие вопросы: «Для чего и почему это случилось?»

Нужно уметь анализировать все, что было до этого: получилось ли у нас извлечь урок из ситуации, которая была в прошлом. В случае, если он не пройден, жизнь будет снова выталкивать на ринг и предоставлять похожие истории с теми же сюжетами.

Мы либо ходим по кругу, либо начинаем предпринимать что-то новое, чтобы впустить в свою жизнь перемены. Будьте аккуратны, не нагружайте себя сильно на этой неделе — есть вероятность выгореть.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля.