Мало диспетчеров: в США назвали еще одну возможную причину авиакатастрофы

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Экстренные службы продолжают поиск тел жертв трагедии.

Авиакатастрофа в Вашингтоне обнажила многие проблемы в транспортной безопасности США. Эксперты и чиновники, которые курируют расследование, уже заявили, что трагедии можно было избежать. А газета Washington Post сообщила, что за сутки до катастрофы едва не потерпел крушение другой рейс! Самолет так же заходил на посадку, но ушел на второй круг из-за появившегося вертолета.

Сейчас на месте крушения продолжают работать экстренные службы. По данным CBS, найдены тела 40 погибших. Неизвестна судьба еще двух десятков человек. О ходе поисковых работ, и о возможных причинах катастрофы рассказывает корреспондент «Известий» в США Николай Мастеров.

К реке Потомак, куда рухнул гражданский самолет и военный вертолет, сейчас стягивают спасательный кран. С его помощью будут извлекать обломки воздушных судов.

Только после этого водолазы смогут приступить к работам и поднять со дна реки тела остальных жертв авиакатастрофы. Аэропорт Рейгана между тем принимает и отправляет воздушные суда.

Два бортовых самописца гражданского самолета уже обнаружены. Их направили на экспертизу. Именно «черные ящики» должны прояснить, что, на самом деле, происходило в кабине пилотов перед смертельным столкновением с вертолетом. Эксперты сходятся во мнении — никаких технических неполадок на борту обоих воздушных судов не возникало.

«Наша задача — понять не только, что произошло, но и почему это случилось. Пока ничто из увиденного не указывает на то, что была аварийная ситуация. Произошел очень быстрый, стремительный удар», — отмечает член Национального совета по безопасности на Тодд Инман транспорте США.

Пассажирский самолет столкнулся с вертолетом при посадке в районе аэропорта. Судя по переговорам диспетчеров экипаж вертолета просто проигнорировал указания вышки. От удара лайнер с пассажирами разломило надвое — оба воздушных судна оказались в реке.

Из предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации понятно, что на момент столкновения в аэропорту Рейгана смена диспетчеров была неполной. Как пишет New York Times, один из специалистов отвечал сразу за несколько задач: координировал движение вертолетов и посадку самолетов. Из 30 положенных по закону сотрудников работали только 19 сертифицированных диспетчеров.

Проверкой авиабезопасности уже занимаются. После авиакатастрофы Дональд Трамп подписал соответствующий меморандум.

«Мне не нравится тот факт, что вертолет был на той же высоте, что и самолет. Самолет летел по расписанию, по запланированному маршруту. И это тот же маршрут, который все остальные самолеты используют в течение многих лет, он снижался, и вертолет встал у него на пути», — заявил президент США Дональд Трамп.

Эхо этой авиакатастрофы, крупнейшей за последние 15 лет, еще будет долго ощущаться в США. Перед Дональдом Трампом, теперь, стоит масштабная задача: за четыре года президентства ему предстоит решить острые проблемы инфраструктуры и кадров. В четырех из пяти аэропортов страны не хватает диспетчеров, а наземные службы безопасности работают на пределе. Для кардинального исправления ситуации необходимы инвестиции в триллионы долларов.