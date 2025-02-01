Там, где Батый сломал зубы: историческая ценность кино через призму «Злого города»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В XIII веке город Козельск стал центром перелома в душах россиян того времени. Хоть город и пал, но героизм его жителей дал силу другим, чтобы победить монгольское иго.

Умереть за страну, чтобы дать ей будущее. Так, веками рождались герои и создавалось государство Российское. Именно такими и были жители небольшого города Козельск, об который «сломал зубы» великий хан Батый.

Увековечить героизм этих людей в кино — очень ответственно, но при этом бесценно. Об этом рассказали звезды шоу-бизнеса корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Злой город».

XIII век, город Козельск находится под осадой огромной орды. Жители города не были уверены, что выживут, но знали точно — хан Батый не пройдет.

Даже когда крепость пала, бои продолжались в домах, на улицах, во дворах. Славы хан снискать себе не смог, а отмеченный в летописях героизм козельчан переломил ход истории. Русь подняла голову и начался обратный отсчет монголо-татарского ига.

«Историческое кино важно на сегодняшний день. Да и не только сегодня, всегда, во все времена было важно. Единственное — здесь большая ответственность для тех, кто это создает, кто это делает и какими руководствуется историческими источниками и консультантами. Это очень важно», — отметил заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

С ним согласен и композитор Григорий Гладков. Он подчеркнул, что такие фильмы дают возможность современному зрителю погрузиться в атмосферу другой эпохи и пересмотреть современные ценности.

«В том, что это машина времени. Мы с помощью исторического кино можем побывать в прошлом и это потрясающе. Как там на самом деле — мы не знаем, но это одна из гипотез. Одна из возможностей посмотреть, как люди жили, о чем думали и чем руководствовались», — делится мыслями заслуженный деятель искусств РФ.

Воссоздать другую эпоху действительно сложно. Например, Сергей Баталов поделился, что на съемках фильма «Злой город» пришлось строить храм и создавать иконы того времени. По его мнению, любое кино такого жанра требует полной отдачи всего каста, ведь отразить в себе исторического персонажа — дано не каждому.

«Мы снимали в храме, который специально был построен. Вообще, город был построен в Тверской области. Пушки работали, свечи — сейчас в храмах таких нет. Вообще иконы были написаны специально для фильма. <…> Конечно, нервничал, я впервые играл епископа, а как без этого?» — рассказал актер.

По словам Владимира Любимцева, съемки фильма шли около года и за это время он не просто познакомился со своим персонажем, а прожил с ним все невзгоды той эпохи.

Несмотря на сложности жанра, любой артист должен попробовать себя в историческом кино. Только так можно вернуться к традиционным ценностям и патриотизму — к тому, что было в крови у наших предков.

«Много готовились, целый год или даже полтора. Мы проводили много времени на тренировке, с каскадерами учили связки. <…> Мы вживаемся или живем — не знаю, но во мне многое изменилось. И надеюсь, изменится и у зрителя», — добавил Любимцев.

Певец Илья Гуров отметил — исторические русские фильмы помогут нам заявить о себе всему миру, показав действительность. Русский народ храбрый, сильный духом и честный, поэтому крайне важно нам — не забывать, а другим — узнать об этом.

«Я люблю историю. Более того, я был в Козельске и в Оптиной пустыни. В этих святых местах. Это невероятный город!» — подчеркнул артист.

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