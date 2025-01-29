Звезде «Кадетства» Владимиру Стеклову вызвали «скорую» после падения в обморок

Актеру Владимиру Стеклову вызвали «скорую» после падения в обморок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Это уже не первый раз, когда актер теряет сознание.

Народному артисту РФ Владимиру Стеклову срочно вызвали скорую помощь после того, как он потерял сознание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В данный момент он лечится дома, так как отказался ехать в больницу.

«Стеклову вызвали скорую помощь домой. Оказали первую помощь, от госпитализации отказался», — рассказал источник.

Известно, что актер ранее 13 января уже падал в обморок. Других подробностей не приводится.

Актер Владимир Стеклов начал свою карьеру в 1972 году и сыграл более 175 ролей в фильмах и сериалах.

Он получил известность благодаря таким проектам, как «Кадетство», «Молодежка», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы», «Антикиллер 2: Антитеррор», «Вера, Надежда, Любовь» и другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду фильма «Обнаженная в шляпе» Назарьеву обнаружили на улице в крови.