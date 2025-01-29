«Категорически против»: американцы не одобрили помилование Байденом членов семьи

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Но нашлись и те, кто поддержал это решение.

Более половины американцев не поддерживают решение бывшего президента США Джо Байдена о помиловании членов своей семьи перед уходом с поста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американской компанией Rasmussen Reports.

Согласно опросу, 42% избирателей США одобряют решение Байдена о помиловании, которое он выдал нескольким членам своей семьи незадолго до ухода с поста. Из них 20% решительно поддерживают это решение.

Однако 52% респондентов высказались против помилования, в том числе 38% американцев категорически не одобряют поступок экс-президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самообличением помилование Байденом членов его семьи.