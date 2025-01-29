Теплые воспоминания: поможет ли мамин шарф при боли в горле

Врач Добрецов: шарф при боли в горле может помочь из-за ассоциаций с детством

Фото: www.globallookpress.com/© uwe umstätter

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Это народное средство можно использовать лишь как вспомогательный способ лечения, а не основной.

Шарф при боли в горле может помочь из-за ассоциаций с детством. Об этом изданию aif.ru рассказал директор НИИ обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

По словам специалиста, положительные ассоциации, которые может вызвать, например, мамин шарф, способствует выработке дофамина, эндорфина и других нейрогормонов. Они способны повысить защитные силы организма, что ускоряет выздоровление.

Шерстяной шарф и сам по себе может выступать как вспомогательный инструмент в борьбе за здоровое горло.

«Это связано с тем, что локальное сухое тепло обеспечивает повышение температуры в шее, усиливает кровоток в глотке, мягких тканях шеи и тем самым облегчает работу подчелюстных лимфоузлов. Все это приводит к усилению защитных сил организма и стиханию воспаления», — объясняет медик.

Но не стоит возлагать на текстиль большие надежды, так как, например, при ангине его недостаточно. Поэтому лучше прибегнуть к лекарственным спреям и другим препаратам, они гораздо эффективнее.

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