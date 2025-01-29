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Братислава готова оказывать давление и дальше.

Финансовую помощь Украине может заблокировать и Словакия. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что пойдет на такие меры, если Киев не возобновит транзит газа через свою территорию.

Более того, Братислава готова оказывать давление и дальше, чтобы добиться восстановления поставки топлива в ЕС.

«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что ему угрожают, что мы прекратим все санкции против России. Ему угрожают, что он не получит больше ни одного евро от Европейского Союза», — заявил Фицо.

Фицо также обвинил президента* Украины Владимира Зеленского в срыве переговоров о транзите газа. Украинская сторона отправила на подписание словацкому премьеру протокол еще не состоявшейся встречи. Согласно документу, Братислава должна была поддержать присоединение Киева к НАТО, хотя Фицо неоднократно выступал против этого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Словакия продолжит давление на Украину, чтобы она вернулась к своим обязательствам по транспортировке газа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти