Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске

Фото: www.globallookpress.com/As1 Amber Mayall Raf

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Пилоту удалось спастись.

В американском штате Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35. Пилот остался в живых, сообщили Associated Press, сославшись на представителя военно-воздушной базы Эйелсон Кимберли Тушет.

«Пилот находится в безопасности и был доставлен в армейский госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования», — рассказала она.

Все произошло на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эйелсон, где находится 354-е воздушное крыло. Истребитель закончил учебный полет и шел на посадку, когда в его работе внезапно начались проблемы. Пилоту пришлось катапультироваться.

Самолет рухнул около взлетно-посадочной полосы, а затем взорвался, пишет Alaska News Source. Неизвестно, что привело к аварии. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Украина потеряла первый истребитель F-16. В Верховной Раде высказали неожиданную версию: дорогостоящий самолет по ошибке сбили свои же — при помощи американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Выдвигаются также и другие версии причин инцидента.