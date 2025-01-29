Опубликован рейтинг самых медийных лиц российского спорта

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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В список попали 50 имен. На первой строчке — Александр Овечкин.

В России назвали самых медийных и цитируемых персон. Рейтинг популярности за прошлый год совместно составили «Спорт-Экспресс» и агентство «Медиалогия». Больше всего в этом списке — футболистов, хоккеистов, представителей единоборств, художественной гимнастики и фигурного катания. Ну и конечно же, на высоких строчках — известные тренеры. По каким критериям оценивали кандидатов и кто возглавил этот рейтинг — узнал корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

Каких высот они бы не достигли на спортивной арене — в медиапространстве битва по своим правилам. Желающих попасть в рейтинг самых медийных личностей из мира спорта по итогам 2024-го было очень много. В топе — только 50 имен.

Интриг немало. Но с лидером никаких сюрпризов. Возглавил список — выдающийся хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Тысячи фанатов на ледовых аренах без всякого сомнения следят за самым известным российским хоккеистом Александром Овечкиным. Тем более, что сейчас он как никогда близко, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Всего 20 голов и Александр Великий — такое прозвище дали Овечкину фанаты — побьет рекорд легендарного Уэйна Грецки.

«Открываю газету или какое-нибудь новостное издание и смотрю: забил — не забил. „Вашингтон“ меня интересует только в том плане, забил Овечкин или не забил…» — признается Станислав Черчесов, футбольный тренер.

Оказывается, бывший тренер сборной России по футболу — фанат хоккея. Станислав Черчесов за успехами Овечкина внимательно следит так же, как за высказываниями самого Черчесова следят миллионы — Станислав Саламович в списке медиаперсон на 27-м месте, хотя с учетом последних новостей мог быть выше. В прошлом году он неожиданно возглавил футбольную сборную Казахстана, на прошлой неделе также неожиданно покинул пост.

«Не знал, что такой рейтинг есть. Буду знать и на следующий год буду стремиться к лучшим результатам», — пообещал Станислав Черчесов.

Количество упоминаний в СМИ, подписчиков в соцсетях, громких побед и метких высказываний — вот что учитывали при составлении рейтинга. Это совместный проект «Спорт-Экспресса» и «Медиалогии». В одной турнирной таблице и фигуристы, и теннисисты, и бойцы. Но футболистов особенно много. Двукратный чемпион СССР Александр Мостовой, например, из-за высокой цитируемости в СМИ даже обогнал в списке Черчесова.

«Приятно удивлен. С другой стороны, приятно расстроен: 18-е, все-таки, не мое место. Думаю, должен был быть немного выше. Конечно, это шутка…» — говорит Александр Мостовой, двукратный чемпион СССР по футболу в составе ФК «Спартак».

Боец Ислам Махачев в топ спортивных медиаперсон попал впервые. К нему сейчас много внимания. В начале года он защитил титул чемпиона UFC, на родине, в Дагестане, его встречали как национального героя. Но сам Махачев предпочитает оставаться в тени.

«Иногда просто хочется быть, не то, что медийным, хочется выйти, чтобы тебя никто не знал, погулять пройтись…» — признается Ислам Махачев, российский боец смешанных боевых искусств.

Один из лидеров медиарейтинга — тренер сборной России по футболу Валерий Карпин — тоже излишнее внимание не жалует. Но значимость медийности понимает.

«Так как ты работаешь в этой сфере, ты обязан быть медийным, это говорит об интересе людей к тому или иному виду спорта. Поэтому здесь даже не потому что кто-то хочет или кто-то к этому стремится, в спорте это, скорее, происходит так…» — объясняет Валерий Карпин, главный тренер сборной России по футболу, главный тренер ФК «Ростов».

Во многом, для популяризации спорта молодому поколению важно видеть перед собой достойный пример.

«Это важно мониторить, и нам нужно больше работать, чтобы было больше хоккея в медиа… А цель у нас всегда одна — только победа в каждой игре…» — говорит Роман Ротенберг, главный тренер ХК «СКА».

Цель же составителей рейтинга — видеть в топе как можно больше новых имен. Ведь это и значит, что российский спорт идет в верном направлении. Полный список по итогам 2024-го — на сайте «Спорт-Экспресс».