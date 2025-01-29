Фото, видео: 5-tv.ru

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Торжественную церемонию сопровождала увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньжи.

В центре Санкт-Петербурга отметили китайский Новый год. В честь этого был торжественно разведен Дворцовый мост, подсвеченный красный цветом. Церемонию сопровождала увертюра «Праздник весны» композитора Ли Хуаньжи.

«Нынешний год — это год культуры между двумя странами. И мы очень рады, что в эти годы китайцы и россияне посещают друг друга очень часто. Я думаю, что это отражает уровень нашего отношения», — отметил генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй.

Председатель комитета по внешним связям северной столицы Евгений Григорьев добавил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин показали отличный пример того, как нужно строить дружеские отношения между странами. Главные принципы — знакомиться друг с другом, интересоваться историей и традицией народа, а также отмечать праздники вместе.

«Россия и Китая вместе. И мы победим!», — заключил Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дарить на китайский Новый год по фэн-шуй.