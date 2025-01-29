«Жизнь продолжается»: Владимир Матецкий поздравил Дмитрия Маликова с днем рождения

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певцу исполнилось 55 лет.

Российский композитор Владимир Матецкий поздравил Народного артиста РФ Дмитрия Маликова с днем рождения. Он пожелал другу сохранить градус жизни, а его семье — здоровья и всего самого лучшего.

«Очень рад возможности поздравить своего друга Дмитрия Маликова! Не буду говорить, что жизнь только начинается, это было бы некорректно. Но жизнь продолжается. Продолжается она в прекрасном градусе», — сказал Матецкий.

Композитор объяснил, что, говоря о «прекрасном градусе» имеет в виду творческие успехи Маликова и его «личностную траекторию». Композитор пожелал, чтобы в жизни певца градус только повышался.

Матецкий поздравил и близких людей знаменитости. Он обратился с добрыми словами к жене Дмитрия Елене, его детям Стефании и Марку, сестре Инне, а также к родителям — Юрию и Людмиле.

«Отдельно хочу поздравить всю твою большую семью: и жену, и детей, сестру, маму с папой. Дай бог всем вам здоровья, дай бог всего самого наилучшего. С днем рождения, Дим!» — закончил композитор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дмитрий Маликов все чаще выбирает друзей вместо жены.