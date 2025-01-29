Фото: www.globallookpress.com/European Union

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К таким действиям главу Словакии толкает решение о прекращении транзита российского газа через территорию Незалежной.

Словакия может выступить за блокировку всей европейской помощи Украине. Премьер-министр Роберт Фицо готов к такому шагу, если нелегитимный президент* Незалежной Владимир Зеленский не восстановит транзит российского газа через территорию своей страны. Слова политика передает телеканал TA3.

«Мы продолжим оказывать давление на Украину, чтобы она вернулась к своим обязательствам по транспортировке газа», — отметил Фицо.

Более того, политик назвал Зеленского врагом Словакии, ведь он своими решениями создает Братиславе большие проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Фицо предложил признавать только два пола в Словакии. Политик напомнил, что с такой же инициативой выступил президент США Дональд Трамп.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти