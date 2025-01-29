Российские снайперы в режиме «свободной охоты». Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео боевой работы российских снайперов в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Благодаря калибру вооружения, бойцы могут поражать цели, даже находящиеся за стенами зданий.
Минобороны опубликовало кадры работы российских снайперов отдельной бригады группировки войск «Север» в приграничных районах Курской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Стрелки действовали в режиме «свободной охоты».
Военнослужащие работают парами, прикрывая друг друга, а благодаря калибру вооружения, могут поражать цели, даже находящиеся за стенами зданий.
Особое внимание традиционно уделяется маскировке. Российские снайперы активно применяют тепловизионные накидки и дульные тормозы-компенсаторы закрытого типа, которые рассеивают звук выстрела и гасят вспышку.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.