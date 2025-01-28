Умер актер Алексей Булатов

Российский актер Александр Булатов умер от рака в возрасте 76 лет.

Фото: kino-teatr.ru

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Артисту было 76 лет.

Актер театра и кино Алексей Булатов умер от рака в возрасте 76 лет, сообщил портал «Кино-театр.ру».

Артист родился в Свердловской области 5 ноября 1948 года. В 26 лет он стал выпускником Школы-студии при МХАТ СССР имени Горького. Булатов играл на сцене Русского драматического театра Еревана, а также Московского драматического театра имени Пушкина.

Артист часто появлялся и на телеэкранах. Его можно увидеть в таких картинах, как «Слуга государев», «До смерти красива», «Когда цветет сирень», «Сердце Пармы», «Дикий» и «Молодежка». Последние 17 лет жизни Алексей Булатов служил в московском драматическом театре «Сопричастность».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер режиссер Александр Анисимов. Емы было 62 года. Обстоятельства смерти не разглашаются, однако ее подтвердили представители Министерства культуры Беларуси. Они также отметили, что Александр стал частью истории белорусского кинематографа. Его запомнят как яркого и самобытного творца.