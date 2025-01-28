Фото: 5-tv.ru

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За его свободу сотрудники ТЦК потребовали у матери восемь тысяч долларов.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) мобилизовали полуслепого жителя Одессы, когда тот гулял с собакой. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на мать мужчины.

По словам женщины, у сына очень плохое зрение, он почти не видит на один глаз. Тем не менее его забрали в военкомат. Когда же мать приехала туда, с нее потребовали восемь тысяч долларов, чтобы отпустить сына.

Позднее выяснилось, что мужчину уже отправили штурмовиком в 91-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с ним отправили людей с открытой формой туберкулеза и молодых мужчин 22-24 лет, сообщила женщина.

Похожая ситуация ранее произошла в Кривом Роге, где местного жителя сотрудники ТЦК также схватили во время прогулки с собакой на улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как люди в военной и полицейской форме заталкивают мужчину в служебный автомобиль. Его собака бегала вокруг, а когда хозяина увезли, осталась одна посреди дороги.

Президент* Украины Владимир Зеленский накануне признал мобилизацию украинцев старше 25 лет недостаточной для удовлетворения нужд фронта. По его словам, власти страны используют все имеющиеся на сегодня ресурсы для пополнения армии, но этого все равно мало.

Между тем сеть переполнена кадрами принудительной мобилизации, на которых видно, как сотрудники ТЦК хватают на улице всех подряд — и молодых, и старых. В Харьковской области в армию попытались забрать даже монаха. Архимандрита Богдана прямо с церковной службы увезли в часть, однако там священника не приняли и отправили обратно в ТЦК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине призвали в ряды ВСУ мужчину с аутизмом.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти