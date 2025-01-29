«Во славу божию»: Дмитрий Дюжев о том, как нырял в прорубь на Крещение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер совершает омовение в купели каждый год.

Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал в беседе с 5-tv.ru, как нырял в прорубь на Крещение 19 января.

Заслуженный артист РФ отметил, что совершает омовение в купели каждый год. Мужчина считает, что погружение в морозную воду поможет сохранить единение с Богом.

«Праздник, который утверждает силу человека во славу божию», — так о Крещении говорит Дмитрий.

Окунание в прорубь во время зимних холодов, по мнению артиста, может стать «испытанием» в «экстремальной ситуации». Однако Дюжев полагает, что в момент священного таинства верующий человек заболеть не сможет.

«Это становится утверждением силы веры», — заключает он.

Напомним, что Дюжев пришел к вере еще в детстве, когда было тяжело на душе. Религия помогла ему отпустить жизненные трудности и пережить семейное горе. Вместе с супругой Татьяной артист соблюдает посты и молится. Он посещал Афон, Иерусалим, Оптину Пустынь и другие святые обители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детям купаться в проруби можно только при учете предварительного закаливания. Неподготовленному человеку лучше не идти на риск погружения в ледяную воду.