«Во славу божию»: Дмитрий Дюжев о том, как нырял в прорубь на Крещение
Дмитрий Дюжев нырял в прорубь на Крещение
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Актер совершает омовение в купели каждый год.
Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев рассказал в беседе с 5-tv.ru, как нырял в прорубь на Крещение 19 января.
Заслуженный артист РФ отметил, что совершает омовение в купели каждый год. Мужчина считает, что погружение в морозную воду поможет сохранить единение с Богом.
«Праздник, который утверждает силу человека во славу божию», — так о Крещении говорит Дмитрий.
Окунание в прорубь во время зимних холодов, по мнению артиста, может стать «испытанием» в «экстремальной ситуации». Однако Дюжев полагает, что в момент священного таинства верующий человек заболеть не сможет.
«Это становится утверждением силы веры», — заключает он.
Напомним, что Дюжев пришел к вере еще в детстве, когда было тяжело на душе. Религия помогла ему отпустить жизненные трудности и пережить семейное горе. Вместе с супругой Татьяной артист соблюдает посты и молится. Он посещал Афон, Иерусалим, Оптину Пустынь и другие святые обители.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что детям купаться в проруби можно только при учете предварительного закаливания. Неподготовленному человеку лучше не идти на риск погружения в ледяную воду.