Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Bahmut

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Российский лидер также прокомментировал возможность переговоров с Зеленским.

После окончания полномочий президента Украины его обязанности передаются председателю Верховной рады. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

«У президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады», — заявил президент в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Россия не признает власть Владимира Зеленского* легитимной, однако готова вести с ним переговоры, добавил Путин. По словам лидера РФ, договариваться о соглашении можно с любым человеком, а вот подписывать документы — только с признанной властью.

«Да, вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать. Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста», — отметил Путин.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Запад уговорил Киев продолжать войну.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти