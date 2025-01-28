Путин призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников в РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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По мнению главы государства, от этого зависит развитие отрасли и испытание новой продукции.

Нужно как можно скорее открыть небо для гражданских дронов в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по развитию беспилотной авиации.

«Необходимо скорее, как говорят специалисты, открыть небо для гражданских беспилотников. <…> При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли», — сказал глава государства.

При этом глава государства указал, что в тех регионах, где это оправдано с точки зрения безопасности и где есть все необходимые условия, следует разрешить полеты гражданских беспилотников.

Путин отметил, что необходимо обеспечить безопасность гражданских беспилотников, но делать это следует с помощью технологий с соблюдением конкретных требований, а не просто ограничений.

Важно активнее внедрять российские разработки, которые позволят эффективно контролировать воздушное пространство нашей страны, указал российский лидер. Например, системы обнаружения, отслеживания и идентификации беспилотников в режиме реального времени.

Президент призвал правительство к 30 апреля подготовить конкретные решения по этому вопросу.