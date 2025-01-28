Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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ВСУ не смогут держаться на поле боя после прекращения помощи Запада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине может закончиться через полтора-два месяца, если спонсоры перестанут помогать Киеву.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги (Запада. — Прим. ред.), и в широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора–два», — сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Путин подчеркнул, что со стороны Украины переговоры с Россией могут вести любые лица, но документы, оформляющие результаты этих переговоров, должны подписывать только легитимные* представители власти, например, Верховная Рада.

Глава государства также отметил, что Владимир Зеленский не может подписывать соглашения, поскольку его полномочия как главы государства закончились 20 мая 2024 года.

Он также подчеркнул, что Россия будет стремиться к тому, чтобы в ходе переговоров по урегулированию были достигнуты результаты, которые соответствуют интересам государства.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти