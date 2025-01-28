Фото: Instagram*/ksenialferova

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Поздравить долгожительницу за праздничным ужином собралась вся семья.

Матери актрисы Ирины Алферовой Ксении Архиповне исполнилось 103 года. Фото с семейного торжества, прошедшего в минувшее воскресенье, опубликовала в соцсети внучка именинницы — актриса Ксения Алферова.

Судя по кадрам, поздравить долгожительницу за праздничным ужином собралась вся семья. Ко дню рождения своей мамы и бабушки Ирина и Ксения Алферовы подготовили украшенный ванильными цветами торт с поздравительной надписью.

«Ты лучшая! 103», — выведено глазурью на десерте.

Сама Ксения Архиповна выглядит счастливой и нарядной в ожерелье из натурального жемчуга.

Подписчики актрисы присоединились к поздравлениям женщины, пожелав ей здоровья, и отметив, что она выглядит значительно моложе своих лет.

«А знаете за что дается такое красивое долголетие? За исполнение пятой заповеди: „Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе“. А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за все, что дал тебе Господь!» — написала 50-летняя Ксения Алферова.

В сентябре прошлого года мама актрисы Ирины Алферовой оказалась в числе отравившихся в социально-реабилитационном центре для ветеранов в Москве. Тогда с пищевой токсикоинфекцией слегли 20 постояльцев центра — все они жаловались на боль в животе, рвоту и диарею после посещения столовой учреждения.

Ксении Архиповне, которой на тот момент было 102 года, диагностировали обезвоживание первой степени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как и от кого Михаил Боярский во время съемок фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» охранял свою коллегу Ирину Алферову.

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