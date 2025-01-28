Путин призвал уделить внимание дорогам в Самарской области

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Российский лидер посетил сегодня завод АвтоВАЗ в Тольятти.

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание состоянию дорог в Самарской области. В ходе беседы с работниками завода АвтоВАЗ в Тольятти глава государства указал, что дороги автомобильной столицы России еще не соответствуют стандартам.

По словам Путина, в агломерации Самара — Тольятти 90% дорог находятся в хорошем состоянии. Однако, как подчеркнул президент, местные дороги требуют особого внимания.

"Но совершенно правильно губернатор тоже обратил на это внимание, местные дороги, конечно, требуют особого внимания. Он говорит: у нас автомобильная столица, а дороги, особенно региональные, не отвечают норме, во всяком случае, местные дороги. Планы определенные есть", - сказал Путин в ходе общения с работниками завода в Тольятти.

Российский лидер посетил сегодня Самарскую область и ознакомился с деятельностью завода АвтоВАЗ в Тольятти, где ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra. Производство машины планируется начать в апреле 2025 года.