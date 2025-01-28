Уникальную серию словарей-справочников к произведениям Пушкина представили в Москве

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В книгах разъясняются непонятные ученикам слова и выражения.

Уникальную серию словарей-справочников из четырех книг «На языке тебе невнятном» представили сегодня широкой публике. Авторы, преподаватели Костромского госуниверситета, несмотря на серьезный научный подход, постарались очень доступно и подробно объяснить непонятные детям слова, которые использовал в своих произведениях Александр Пушкин. Речь идет о школьной программе с 5 по 9 классы.

«Понимают ли у нас сегодня Пушкина? К сожалению, не всегда. В том числе, разучивая стихи поэта, иногда себя ловишь на мысли, что ты сам отдельное словосочетание или понятие не знаешь или не помнишь. Мое мнение — эта книга написана для родителей. Я глубоко убежден, что это нужно изучать родителям, чтобы они могли продолжать традицию русского языка», — сказал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Кроме пояснения слов, в справочниках много красочных иллюстраций и исторических справок. Тираж уже вышел в продажу. И это как раз те самые книги, о которых говорят, что они должны быть на каждом столе.