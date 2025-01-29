Из пятикомнатной квартиры в столетнем доме Петербурга хозяева делают 12 студий

Фото, видео: Чепакин Андрей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Суд города рассматривает дело о незаконной перепланировке.

Судьбу пятикомнатной квартиры, из которой владелица собирается сделать 12 студий, рассматривает петербургский суд. Дом, в котором проводятся работы — это объект культурного наследия, ему больше ста лет. Любая переделка должна быть согласована с комитетом по охране памятников.

Разрешение на перепланировку не получено. Но собственница останавливать ремонт даже не собирается. У нее свои планы — заработать на сдаче жилья. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева.

На заседание владелица 136 «квадратов» в доме-памятнике Виктория Богер не пришла. Ее интересы представлял адвокат. Позиция ответчика — никакой незаконной перепланировки не было.

Соседи, которые собираются участвовать в процессе в качестве третьей стороны, в недоумении — остановить ремонтные работы они пытаются с июля.

«После расселения стали делать перепланировку, которая была не согласована ни в межведомственной комиссии, ни в жилищной комиссии, ни в КГИОПе, что требуется, на самом деле, потому что дом под охраной государства. Вынесли все перегородки и стали из пятикомнатной квартиры делать 12-комнатную», — говорит Алексей Майоров, житель дома 23 на Большой монетной.

Просторную квартиру в центре Петербурга, по сути, нарезали на 12 студий. Меньше десяти квадратных метров каждая. Получается мини-отель, который будет приносить хозяйке неплохой доход. Коммунальные сети с возросшей нагрузкой уже не справляются. Что не удивительно: доходному дому Рожкова — 114 лет.

«Два затопления! Затопили три квартиры. В октябре или в сентябре… Когда подавали давление, а у них были отключены радиаторы. И десять дней назад водопровод залил две квартиры», — говорит Владимир Раудсон, председатель совета МКД.

И это помимо того, что фасад дома-памятника теперь изуродован пластиковыми стеклопакетами. По словам жителей, Виктория Богер уже проиграла два судебных процесса о незаконных перепланировках в других домах. Вернула ли она тем квартирам первоначальный облик — не известно. Ясно только, что неудачи в суде на бизнес не повлияли — предпринимательница продолжает сдавать в аренду бывшие коммуналки в центре города.

Жители сейчас готовят материалы, подтверждающие факт незаконного ремонта, чтобы приобщить их к делу. Представить доказательства нарушения закона об охране памятников они смогут на следующем заседании — оно назначено на 4 марта.