Фото, видео: RITCHIE B. TONGO/ТАСС; 5-tv.ru

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Ожидается, что украинские войска получат их уже в конце марта.

Власти Франции официально подтвердили планы передать Киеву морально устаревшие истребители Mirage 2000-5. Как заявил сегодня глава МИД Пятой республики Жан-Ноэль Барро, уже в конце марта на этих истребителях смогут летать украинские летчики.

Сколько именно Mirage получат ВСУ, дипломат не уточнил. По ранним заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона, планировалась поставка трех машин, которые могут нести крылатые ракеты SCALP и управляемые бомбы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.