Ожившие герои: лучшие экранизации произведений Чехова

Фото: Кадр из х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». реж.:Эмиль Лотяну, 1978г.

И взрослые, и дети смогут найти для себя что-то интересное в этой подборке.

С произведениями писателя Антона Павловича Чехова мы все знакомы еще со школьной скамьи. Умение подмечать мелочи и тонкости человеческой души придают его героям естественность и человечность. Великий творец порога XIX–XX веков родился 29 января 1860 года.

Чехов прожил короткую, всего 44 года, но очень насыщенную жизнь. Примечательно, что писательство не являлось основной профессией Антона Павловича. Он был практикующим медиком и общественным деятелем.

«Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда надоедает одна, ночую у другой», — писал он.

Однако он страстно любил обеих. Не раз врачебные будни находили отражение в творчестве этого автора. Несмотря на постоянную занятость пациентами в начале становления его писательской деятельности, Чехов создавал по рассказу в день.

В итоге Антон Павлович стал автором более 500 рассказов, 17 пьес и 17 повестей. Внес значимый вклад не только в русскую или мировую литературу, но и оказал значительное влияние на театр.

Он является одним из самых часто выбираемых для постановки авторов. То, что сперва воспринималось его современниками за неумение Чехова работать с драматургией, уделяя место быту, а не надрывному действию, позже сделало его классиком.

«Требуют, чтобы были герой, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви. И не каждую минуту говорят умные вещи. Они больше едят, пьют, волочатся, говорят глупости. И вот надо, чтобы это было видно на сцене», — объяснял Чехов.

Поэтому не стоит удивляться, что человек, изменивший взгляд на пьесы, а значит, и на спектакли, вызывает особый интерес у кинематографистов. Ведь создатели фильмов хорошо знакомы с театром, так как эти два искусства родственны и неразрывно между собой связаны.

Произведения Антона Павловича являются одними из самых экранизируемых. По его трудам сняли более 62 сериалов, десяти мультфильмов и свыше 400 фильмов. Один только «Вишневый сад» экранизировали более 40 раз. По Чехову снимали даже в эпоху немого кино.

Например, фильм Федора Чардынина «Хирургия» по одноименному рассказу Антона Павловича вышел в 1909 году, всего через пять лет после смерти писателя. Жаль только, что лента не сохранилась до наших дней. Вспомним некоторые из них.

«Неоконченная пьеса для механического пианино»

Кадр из х/ф «Неоконченная пьеса для механического пианино». реж.: Никита Михалков, 1976 г.

Эта картина была снята по мотивам сразу нескольких произведений Чехова. В основу легла самая ранняя пьеса писателя. Антон Павлович написал ее в 18 лет. Долгое время про это произведение не было известно общественности.

Однако спустя 19 лет после смерти драматурга были обнаружены черновики его пьесы. Названия сам автор своей работе так и не дал, поэтому некоторым она известна как «Безотцовщина», другим — как «Платон».

В фильме режиссера Никиты Михалкова можно заметить не только первую пьесу Чехова, но отдельные элементы из других его сочинений: рассказов «Учитель словесности» и «В усадьбе», а также пьес «Три года» и «Моя жизнь».

Сюжет: в усадьбу генеральской вдовы Анны Петровны Войницевой приезжают гости. Пасынок генеральши Серж представляет свою жену Софью. Среди присутствующих есть с супругой некий Платонов, у которого когда-то с Софьей был роман.

«Мой ласковый и нежный зверь»

Кадр из х/ф «Мой ласковый и нежный зверь».реж.: Эмиль Лотяну, 1978 г.

Фильм был участником программы Каннского кинофестиваля. В основу сюжета легла повесть Антона Павловича «Драма на охоте». Однако известной стала не только картина. Вальс, написанный специально для этой ленты композитором Евгением Доги, наверняка слышало большинство из вас.

Сюжет: в дочь лесника Ольгу влюблены сразу несколько мужчин — граф Карнеев, приехавший к нему друг, судебный следователь Камышев и дворянин-вдовец Урбенин. Внешне девушка выглядит как ангел, но жизнь ее далеко не райская. Мать Ольги мертва, отец сошел с ума, а денег на жизнь не хватает.

Поэтому Ольга вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого человека. Однако сердцу не прикажешь, и любовь все равно настигает девушку врасплох.

«Анюта»

Кадр из к/ф «Анюта», реж. Александр Белинский, Владимир Васильев, 1982 г.

В основу фильма лег рассказ Чехова «Анна на шее» и музыка композитора Валерия Гаврилина. Интересно, что последний не написал ни одной ноты специально для этой ленты. Просто режиссер Александр Бердинский услышал в его произведениях чеховское настроение. Использовали уже написанную ранее музыку Гаврилина. К тому же танцевальная часть фильма требовала особого подхода к постановке.

«Хореограф на телевидении изначально принимает функции режиссера, и это всегда очень интересно, особенно в период монтажа. Когда мы снимали отдельные сцены, мы их уже видели „монтажно“», — вспоминал артист балета Владимир Васильев, снявшийся в этом фильме.

Сюжет: Анюта, чтобы обеспечить выживание себе, отцу-пьянице и маленьким братьям, выходит замуж по расчету, а не за бедного студента, в которого влюблена. Однако все идет не так, как хотелось бы девушке.

«Палата № 6»

Кадр из к/ф «Палата № 6», реж. Карен Шахназаров, Александр Горновский, 2009 г.

Это экранизация одноименной повести Антона Павловича, только в современных реалиях. Лента является представителем жанра мокьюментари, то есть фильма, стилизованного под документальный.

«Палата № 6» снималась в действующем психоневрологическом интернате, который находится на территории Николо-Пешношского монастыря. Роли второго плана исполняли не профессиональные актеры, а реальные пациенты заведения.

Сюжет: съемочную группу документального кино сопровождает по больнице для душевнобольных доктор Хоботов. Он рассказывает про пациентов, одним из которых оказывается бывший главный врач этого же учреждения.

«Дуэль»

Кадр из к/ф «Дуэль», реж. Довер Кошашвили, 2010 г.

Классическая экранизация интересна в том числе и своим интернациональным подходом к созданию картины. Ленту сделал израильско-грузинский режиссер Довер Кошашвили, сами съемки проходили в Хорватии. В главных ролях сыграли ирландские и британские актеры. Ну а в основу сюжета легла повесть «Дуэль» Чехова.

Сюжет: аристократ Лаевский живет с Надеждой, которую увел у мужа. Он игроман и имеет пристрастие к алкоголю. Оказавшись в долгах, он хочет уехать, но выясняется, что Надежда ему изменяет.

«Зимняя спячка»

Кадр из к/ф «Зимняя спячка», реж. Нури Бильге Джейлан, 2014 г.

Это не экранизация в прямом смысле, а картина, снятая по мотивам рассказа Чехова «Жена». В ленте есть отсылки и к другим произведениям русской литературной классики. А действие перенесено из России в Турцию. Фильм стал лауреатом Каннского кинофестиваля.

Сюжет: бывший актер владеет гостиницей, где на зиму остаются в ней только он, его разведенная сестра и жена, у которой уже давно нет к нему чувств.

«Каштанка»

Кадр из к/ф «Каштанка», реж. Михаил Цехановский, 1952 г.

Произведения Антона Павловича легли в основу не только кино, но и мультфильмов. Одним из них стала рисованная картина «Каштанка». Лента сделана методом фотоперекладки на студии «Союзмультфильма».

Сюжет: беспородная собака живет в семье столяра, но однажды теряется и попадает в дом к клоуну-дрессировщику, который работает в цирке.

Интересно, что одноименный рассказ, написанный Чеховым, вероятно, создан на основе реально произошедшего случая. Только вот сразу несколько человек, которые так или иначе были связаны с автором, утверждают, что это их собака стала главным героем произведения великого автора.

«Пересолил»

Кадр из к/ф «Пересолил», реж. Владимир Дегтярев, 1959 г.

Еще одна лента «Союзмультфильма». Но эта история создана в кукольной технике. Лента выпущена к 100-летию со дня рождения Чехова и снята по его рассказу «Пересолил».

Сюжет: трусливый путник рассказывает ямщику о своей жестокости, в то время как сам его боится.

«Очумелов»

Кадр из к/ф «Очумелов», реж. Алексей Демин, 2009 г.

Мультфильм выходил в рамках проекта «Русская классика — детям». Эта лента выполнена в рисованной технике акварелью. Картина экранизирует рассказ Антона Павловича «Хамелеон».

Сюжет: собака кусает за палец золотых дел мастера Хрюкина, а надзиратель Очумелов пытается решить судьбу животного. Только вот вердикт зависит не от обстоятельств происшествия, а от того, кем является хозяин собаки.