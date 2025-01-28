«Он делал из меня королеву»: Диана Гурцкая рассказала об отношениях с мужем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Петр Кучеренко подарил певице всепоглощающую любовь, и только смерть смогла их разлучить.

Со своим будущим мужем — замминистра науки и высшего образования РФ Петром Кучеренко — певица Диана Гурцкая познакомилась благодаря журналистке Ирине Хакамада в 2002 году. Сначала артистка стеснялась мужчину и даже не подразумевала, что он станет любовью всей ее жизни.

При первом знакомстве политик подошел к певице с букетом. Тогда Диана подумала о том, какой ее новый знакомый взрослый и мудрый не по годам человек.

«Я его всегда стеснялась, называла на „вы“ первое время», — рассказала народная артистка РФ в интервью певице Наталье Подольской.

Все изменилось в день рождения знаменитости. Политик пришел поздравить ее с букетом лилий и во время бурного застолья в одном из московских ресторанов услышал дивный голос певицы, которая акапельно исполняла песню «Тбилисо». Будто стрела Амура пронзила его сердце в тот момент.

«Он потом говорил, что тут у меня что-то перевернулось в душе, щелкнуло. <…> Я в тот момент понял, что с ней я буду связывать свою судьбу», — вспоминает Гурцкая.

Интересно, что в тот момент две половинки одного целого были в отношениях с другими людьми. Но грузинская серенада в исполнении Дианы навсегда пленила сердце политика.

«Он проводил эту девушку, я вообще ничего не предполагала… Мы очень хорошо сдружились на фоне книг. <…> У нас всегда было о чем поговорить», — улыбается артистка.

И в один из дней Петр не выдержал и признался брату Дианы Роберту, что влюбился в талантливую девушку с добрым сердцем. Тогда Кучеренко и понял, что нужно действовать.

Диана Гурцкая узнала о чувствах политика в день Пасхи, когда вернулась из очередной поездки домой. Сначала Петр встретил ее в аэропорту с цветами, а потом повез домой. В тот день, вспоминает Диана, она заметила, что мужчина был будто в эйфории.

«Приехали ко мне домой. Все разошлись по комнатам. <…> Оставили меня с ним. Я такая злая, только приехала, хочу спать, и вдруг мне приходится с ним разговаривать», — смеется певица.

И тут мужчина усаживает свою хрупкую возлюбленную на диван и признается ей в чувствах.

«Я сказала так: «Я не могу тебе запретить любить меня. Спасибо тебе большое, ведь для каждой женщины это очень приятно. Но ты должен знать, что видеть меня в нарядах на сцене три с половиной минуты — это одно. А за кулисами я — человек незрячий. Это другая жизнь», — предупредила политика певица.

Она хотела быть уверенной в чувствах мужчины и его намерениях провести с ней всю жизнь. И он ее не подвел.

«Он уже разговаривал с мамой. Оказывается, мама сказала так мудро, и это тоже многое изменило в моей жизни. Мама сказала: «Смотри не обмани, потому что она заслуживает счастье больше, чем кто-либо. Если ты любишь по-настоящему, то я рядом с тобой», — вспоминает счастливый период артистка.

Петр Кучеренко очень красиво ухаживал за своей любимой, которая разрешила себе в него влюбиться и не пожалела.

«Каждый день он придумывал праздники. <…> Он все делал, он старался. Это состояние у нас оставалось и после свадьбы тоже. 18 лет мы жили вместе, и каждый день для меня был праздник. <…> Он делал из меня королеву», — рассказала Диана Гурцкая.

Счастье могло бы продолжаться и дальше, если бы в 2023 году Петр Кучеренко не скончался из-за оторвавшегося тромба. Все произошло, когда он возвращался из командировки на Кубу. В самолете мужчине стало плохо: у него заболело сердце.

Пилоты совершили экстренную посадку в Минводах и вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам не удалось спасти его жизнь. До дома оставалось лететь всего несколько часов.

Певица тяжело переживала утрату. Справиться с горем ей помог сын Константин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Диана Гурцкая возвращается к жизни после смерти мужа.