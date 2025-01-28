Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin

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Бывшего президента Украины обвиняют в коррупции, воровстве государственных денег, связях с Россией.

Пиарщики офиса президента* Украины Владимира Зеленского начали информационную кампанию против экс-президента и главы депутатской фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Петра Порошенко**. Об этом пишет EADaily.

Агентство указывает на то, что подконтрольные киевским властям СМИ нанесли несколько мощных информационных ударов по Порошенко с целью подорвать его показной имидж «великого патриота».

Так, пресса Незалежной «внезапно узрела», что сын экс-президента Алексей Порошенко** — злостный уклонист, сбежавший от мобилизации за границу. Издание «Страна.ua» пишет, что Порошенко-младшего признали «ухилянтом» и оштрафовали на 25,5 тысячи гривен, так как он дважды не явился по повестке территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат). Попутно в статье уточняется, что Алексей Порошенко давно отбыл в туманный Лондон, откуда не подает о себе никаких вестей.

На этом разоблачения бывшего президента Украины не закончились. Сайт «Закон и бизнес» обвинил Порошенко в том, что принадлежавший ему Севастопольский морской завод после 2014 года платил налоги в России, а его руководитель Константин Картошкин в переписке с Министерством промышленности и торговли РФ якобы официально именовал Севастополь российским городом.

Кроме того, утверждается, что Порошенко назначил Картошкина директором государственного военного завода «Заря — Машпроект», после чего они якобы сообща разворовали средства предприятия в размере 1,4 миллиарда гривен.

Также бывшего президента обвинили в том, что он использует свой «Благотворительный фонд Порошенко» для воровства пожертвований и отмывания денег через государственные облигации, да еще и финансирует за счет этих денег свою пиар-кампанию.

«В сумме это означает, что в офисе Зеленского приняли решение „мочить“ Порошенко, разрушая имидж „великого патриота Украины“. Разоблачая махинации, пиарщики Зеленского рассказывают „рядовому украинцу“, что никакой Порошенко не патриот, а махинатор и мошенник, не постеснявшийся воровать пожертвования на ВСУ, сплавивший сына Алексея в Лондон, в то время как сам экс-президент „рубит“ миллиарды гривен на войне, то есть на крови и горе простых украинцев», — приходит к выводу автор статьи на EADaily.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине возбудили уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

** — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга