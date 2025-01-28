Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП под Нижним Новгородом

Фото: mitropolia.kz

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Архиепископ Серапион направлялся из Кокшетау в Москву для участия в рождественских чтениях.

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (в миру Сергей Колосницин) погиб в ДТП в Нижегородской области. Трагическую новость сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«В ночь с 27 на 28 января 2025 года в автомобильной аварии погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион, правящий архиерей Кокшетауской епархии Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан», — говорится на сайте РПЦ.

Уточняется, что авария произошла на трассе М-12 недалеко от поселка Пильна. Направлявшийся из казахстанского Кокшетау в Москву для участия в рождественских чтениях архиепископ скончался на месте от полученных травм. Детали ДТП не сообщаются.

Находившийся вместе с Серапионом клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

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