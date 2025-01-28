Метеочувствительные, готовьтесь: что ожидать от магнитной бури 29 января

Фото: 5-tv.ru

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Страдающие от геомагнитной активности могут столкнуться с проблемами со здоровьем.

Ожидается, что 29 января будет магнитная буря, из-за которой проблемы с самочувствием могут возникнуть у 20-30% населения Земли. К чему стоит готовиться метеозависимым — рассказывает агентство URA.RU.

Вероятность того, что данное явление произойдет 29 января, довольно низкая. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, ее вероятность составляет всего 16%. В то же время 49% специалистов прогнозируют спокойный день без магнитных бурь.

Около 20-30% населения Земли — метеозависимы. Они регулярно жалуются на проблемы из-за магнитных бурь. Чаще всего подвержены недугам на этой почве люди старше 50 лет, у которых имеются проблемы с сердцем, давлением и хронические заболевания. Основные симптомы у метеочувствительных: головная боль, проблемы с концентрацией внимания, общее недомогание, слабость и нарушение сна.

Врач-невролог Юлия Каракулова в беседе с агентством отметила, что меньше страдать от геомагнитной активности помогает здоровый образ жизни и держать организм в тонусе.

Улучшить самочувствие во время магнитной бури можно, если регулярно высыпаться, включать в рацион питания здоровую пищу, пить больше воды, а также регулярно заниматься физической активностью. Если данные рекомендации не помогают, то необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что астроном сделал неожиданное заявление о влиянии магнитных бурь.