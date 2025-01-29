«Выводит из организма стресс»: какой шоколад самый полезный

Фото: 5-tv.ru

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В нем содержится больше всего элементов, помогающих снизить риск сердечного приступа.

Самым полезным шоколадом является горький, поскольку в нем содержится больше всего какао-продуктов. Об этом рассказала преподаватель кафедры кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий РОСБИОТЕХа Инга Беляева в беседе с агентством URA.RU.

«Темный шоколад выводит из организма кортизол и катехоламины — гормоны, отвечающие за реакцию на стресс. Благодаря этому свойству натуральный шоколад оберегает человека от излишнего перевозбуждения во время неприятных ситуаций», — объяснила эксперт.

Горький шоколад богат флавоноидами, которые обеспечивают улучшение кровотока в мозге и усиление концентрации. Помимо этого, в продукте содержится теобромин, железо и магний. Они улучшают настроение, повышают энергию и оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. А белки и антиоксиданты способствуют укреплению иммунитета.

Беляева также подчеркнула еще одно полезное свойство темного шоколада. Кофеин в нем увеличивает физическую активность и снижает риск сердечного приступа.

При этом наибольший вред для здоровья представляет белый шоколад. Так как в нем больше всего химических добавок и самое незначительное количество полезных свойств.

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