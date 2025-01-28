Панков поставит в «Ленкоме» «Репетицию оркестра» по Феллини и «Золотой теленок»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Коллективу театра уже представили нового художественного руководителя.

Две премьеры — «Репетиция оркестра» по фильму Федерико Феллини и «Золотой теленок» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова — представит Московский художественный театр «Ленком Марка Захарова». Об этом сообщил его новый худрук Владимир Панков на представлении коллективу, передает корреспондент 5-tv.ru.

«Работы будет много, но 20 премьер делать не будем, как другие делают в театрах. Сделаем две, но качественные. В первой предлагаю всем поучаствовать сразу же, но там не будет больших ролей, только маленькие дистанции. Но мне хотелось бы собрать вас всех вместе. Это Феллини, «Репетиция оркестра». Этот спектакль будет посвящен Марку Анатольевичу Захарову. <…> И вторым названием предлагаю «Золотой теленок», — заявил Панков.

О смене руководства в «Ленкоме» стало известно 22 января. Возглавлявший театр более 40 лет Марк Варшавер покинул пост директора и занял должность президента учреждения.

Новым директором «Ленкома» назначен руководитель столичного Театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов, художественным руководителем стал Владимир Панков, ранее занимавший аналогичную должность в московском «Центре драматургии и режиссуры». Панков — первый худрук «Ленкома» после смерти Марка Захарова в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 77-летнего директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию.