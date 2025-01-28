Красные фонарики и фигурки панд: Москву украсили в честь китайского Нового года

Фото: kgh.moscow

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Город заметно преобразился к празднику, который отмечается в Поднебесной 29 января.

К китайскому Новому году сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы украсили места общественного притяжения, о чем проинформировал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Праздник наступит 29 января.

Традиционные красные фонарики появились на Манежной и на Тверской площадях. Разместили украшенные арки в Камергерском переулке, на улице Кузнецкий Мост и на Тверском бульваре.

«Всесезонное „звездное небо“ в Камергерском переулке окрасится в красные оттенки, на уличных фонарях появились декоративные консоли в виде свитков с поздравлениями», — поделился Бирюков.

У главного входа столичного зоопарка разместили лайтбоксы, светящиеся лайтдиски и флаги. Также китайские фонарики и световые фигурки в виде панд установили по территории.

Напомним, что в столице России действует проект «Зима в Москве». Он проходит до 28 февраля и объединяет разные мероприятия города. Гости на фестивале могут выпить чая с угощениями, прокатиться на коньках, на лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, а также преподнести подарки тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как город помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам.