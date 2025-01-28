Более четырех тысяч заявок поступило на конкурс социальных архитекторов

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Регистрация завершится 11 февраля.

Число претендентов на участие в конкурсе социальных архитекторов достигло четырех тысяч человек. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте проекта, который был организован по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня мы стоим у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний. Интересно, что само понятие социальной архитекторы появилось совсем недавно, а объединяет оно те практики и методики работы, которые в стране существуют уже несколько лет. Их тысячи, и у всех них единый критерий успешности — они формируют гражданское общество и делают жизнь определенных групп людей или жителей территорий лучше», — заявил управляющий директор Экспретного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев

Он отметил, что целью конкурса является систематизация богатого опыта социальной архитектуры, накопленного в России, и выявление лучших специалистов в этой области.

Кроме того, конкурс является частью масштабной работы по созданию системы поддержки талантливых людей и социальных лифтов, которую инициировал президент.

Регистрация завершится 11 февраля. Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях проведения конкурса.