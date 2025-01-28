«День сурка»: как избавиться от постоянного ощущения рутины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Современный мир очень динамичный и, к сожалению, в постоянной беготне можно потерять свою истинную цель или ориентир.

Почему после пробуждения мы часто чувствуем себя подавленными и не испытываем радости? Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов, с которыми обращаются к поведенческим специалистам. Как справиться с ощущением рутины и преодолеть нарастающее недовольство, рассказала 5-tv.ru семейный психолог Ольга Буянова.

По словам эксперта, первое, что необходимо понять — направление, в котором вы двигаетесь, для чего и почему вы это делаете. Иными словами, нужно выяснить, какую цель или задачу вы собираетесь реализовать в своей жизни. Чтобы прийти к такому осознанному выводу, важно следовать ряду правил. Первое — ежедневное написание утром целей, которые вы хотели бы достичь в течение дня.

«Вы знаете, достаточно двух минут для того, чтобы самому себе это написать и понять, что я сегодня такого сделаю, за что я буду принимать себя, любить и благодарить этот мир. А в конце дня очень важно написать те дары, которые вы получили от этого мира», — отмечает специалист.

Второе важное правило, которому важно следовать — научитесь принимать. Принимать себя, свое окружение и складывающиеся обстоятельства. Как только нам удается поменять внутреннее отношение к себе и происходящим ситуациям, мы получаем приятный бонус — мир поворачивается к нам другой стороной, тогда становится проще принимать решения относительно неприятного случая.

«Только мы принимаем решение обидеться на эту ситуацию или нет. А почему для нас она настолько некомфортна? Когда-то у нас была реакция, что нам или не помогли, или мы были в чем-то обижены внутри себя. У нас были какие-то завышенные ожидания от какой-то ситуации, и мы приняли решение в какой-то миг обидеться на это», — подчеркивает психолог.

Руководствуясь этими правилами, вам удастся понять, почему это случается.

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