Адресная доставка: российские ученые создали микрокапсулы для лекарственных препаратов

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В силу своих размеров они намного эффективнее крупных таблеток.

Революционная разработка наших ученых. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета создали микрокапсулы, которые помогут миллионам людей поправить свое здоровье. Благодаря крошечному размеру они способны доставлять необходимые препараты прямо в кишечник. Капсулы абсолютно безопасные и не имеют побочных эффектов. В деталях разбирался корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Капсулятор — уникальная, единственная в России установка. Агрегат создает микрокапсулы размером меньше миллиметра.

«Когда мы отделили эти капсулы хорошенько промыли, чтобы они не слипались, и потом отнесли на сушку сублимационную, и потом с этими капсулами, в которых есть вещества, мы можем работать, проводить исследования», — сказал главный научный сотрудник лаборатории биотехнологии СКФУ Иван Евдокимов.

Ученые предлагают добавлять микрокапсулы в продукты питания и напитки. Наполнять их можно биологически активными белками, экстрактами лекарственных трав и полезными бактериями. Согласно испытаниям — в силу своих размеров капсулы эффективнее крупных таблеток.

«Разное воздействие на организм, и чем мельче капсулы, тем больше мы увидели активность бактерий, которые мы доставляем, чем больше капсула, тем ниже активность бактерий», — сказала заместитель декана факультета пищевых технологий СКФУ Людмила Алиева.

Оксана из Екатеринбурга несколько лет страдает от хронического заболевания желудочно-кишечного тракта. В моменты обострения пьет кучу препаратов каждый день. Девушка надеется, что скоро большую часть необходимого лечения будет получать вместе с едой.

«Качество и легкость и удобство приема. Не нужно принимать огромную горсть таблеток, не нужно думать, что надо не забыть принять, плюс к этому психологический аспект сильный. Если я буду есть продукт и не буду думать о том, что мне надо есть таблетку, вот этого страха не будет», — сказала Оксана Жилина.

Микрокапсулы могут быть эффективнее обычных таблеток и благодаря уникальному веществу, из которого сделана оболочка. Ученые используют альгинат натрия и хитозан. Это природные пищевые волокна, которые получают из бурых водорослей, панцирей креветок и крабов.

Эти вещества нормализуют работу желудка и кишечника, выводят токсины. А еще альгинат натрия способен сохранить содержимое капсулы даже после попадания в желудок.

Попав в организм человека, таблетка или капсула по пищеводу спускается в желудок. Желудочный сок разрушает до 80% действующего вещества. Оболочка микрокапсулы невосприимчива к кислоте. Они легко попадают в кишечник и активные вещества максимально эффективно всасываются в кровь.

Это особенно важно при лечении заболеваний кишечника, когда необходима адресная доставка действующего вещества. Желатиновая оболочка большинства бадоврастворяется за всего за пять минут максимум. Медики уверены, у новой разработки большое будущее. Внутрь микрокапсул со временем могут помещать и лекарственные препараты.

«Они могут хорошо помочь маленьким детям, которым невозможно запихнуть таблетку в рот, могут помочь сильно ослабленным пациентам и могут помочь точнее дозировать лекарство, вплоть до того, что со временем можем прийти или к полному отказу от антибиотиков, либо к существенному уменьшению дозировок антибиотиков», — сказал висцеральный терапевт Виктор Шевченко.

Изобретение ученых Северо-Кавказского федерального университета — итог трехлетней работы по мегагранту правительства России. Из бюджета на разработку выделили 90 миллионов рублей. Специалисты продолжают работу и в случае интереса со стороны пищевой промышленности рассчитывают в течение двух лет представить линейку капсулосодержащих продуктов.