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Североатлантический альянс уже усиливает свое присутствие в этой акватории.

Балтийское море уже штормит из-за политических игр. И речь не только о «Северных потоках», но и целой серии повреждений инфраструктурных кабелей — критически важной для стран Европы. И пока на Западе пытаются выставить все как диверсию, к которой якобы причастна Россия, НАТО подтягивает свои корабли. Об этом пишет The Wall Street Journal. Об отвлекающих маневрах на воде и как их можно расценивать — в репортаже корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Паранойя стран НАТО, что за всеми повреждениями подводных кабелей на Балтике стоит Россия, стала уже обретать черты диагноза. У Дании сейчас проблем гораздо больше, и связаны они отнюдь не с нашей страной, ведь мы на Гренландию не претендуем. Но даже на встрече с премьером королевства канцлер Германии Олаф Шольц устроил новую серию сказок про угрозу с Востока.

«Сегодня мы оба продолжаем наш диалог, который мы не начали на саммите союзников по Балтийскому морю, состоявшемся две недели назад в Хельсинки, но который мы все же провели. Там мы очень подробно рассмотрели угрозу, которую представляет Россия для безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море, и только вчера поступили новые сообщения о повреждении еще одного подводного кабеля. Это свидетельствует об угрозе, которую представляет российский теневой флот», — заявил Шольц.

На эксклюзивных кадрах контейнеровоз Baltic Summer заходит в порт Санкт-Петербурга. Испанские и американские спецслужбы в лучших традициях сомалийских пиратов задержали судно у берегов Испании на трое суток без всяких на то оснований, в нарушении всех международных норм.

«Насколько мне известно, судно было задержано на несколько дней, и к российскому экипажу не допускали консула. Здесь можно усмотреть нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, которая прямо закрепляет право граждан, которых задержали, арестовали, заключили под стражу в одной стране, обратиться к своему консулу», — уточнил президент Российской ассоциации морского права, представитель России в Международном морском комитете Константин Краснокутский.

По версии испанских СМИ, спецслужбы якобы искали на борту тайники с кокаином, но так ничего и не нашли. Еще одно предположение — судно могло быть причастно якобы к тем самым ЧП в Балтийском море по повреждению оптоволоконных кабелей.

«Грузовым судном кабель порвать, сбросив якорь, — честно говоря, это бред какой-то. Просто он оторвет себе якорь — и все. На такой скорости он улетит туда вместе с куском цепи. Якорь предназначен удерживать судно, но не что-то там рвать», — объяснил бывший второй механик судна Baltic Summer Александр Горовой.

Три месяца прошло с тех пор, как на Балтике в середине ноября были повреждены два кабеля, связывающие Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. А затем в декабре — коммуникации между Финляндией с Эстонией и ФРГ. Все страны упорно ищут и никак не могут найти пресловутый русский след.

«По словам официальных лиц, знакомых с ходом расследования, собранные к настоящему моменту доказательства в ходе расследования в Прибалтике не оказались достаточно убедительными, чтобы привести к судебному преследованию или арестам», — сообщила The Wall Street Journal.

И, несмотря на полное отсутствие доказательств, НАТО усиливает свое присутствие на Балтике. Миссия получила пафосное название «Балтийский страж», в ее рамках будут усилены военные патрули, беспилотное спутниковое наблюдение за регионами. Даже привлекли флот Латвии, который, видимо, одним своим названием должен напугать потенциальных вредителей. Впрочем, все эти меры, по словам экспертов, направлены только на одно.

«Мы видим желание, прежде всего НАТО, усилить свое присутствие. Это присутствие направлено на сдерживание нашего, как они называют, теневого флота. К тому же хотели бы в значительной степени разорвать связь между такими регионами, как Санкт-Петербург и Калининградская область, и, откровенно говоря, превратить Балтийское море во внутреннее море НАТО», — отметил политолог Андрей Кошкин.

Абсурдно и показательно, что даже после теракта на «Северных потоках», который нанес ЕС и, в частности, Германии непоправимый экономический ущерб, в НАТО не стали усиливать группировки. А ведь ущерб от этого теракта в десятки, если не в сотни раз выше, чем повреждение подводных коммуникаций, которые можно восстановить за несколько дней.