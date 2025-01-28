Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Новые факты обнаруживаются российскими военными во время освобождения населенных пунктов от украинских боевиков.

Почти пять с половиной тысяч мирных жителей стали жертвами преступлений киевского режима в прошлом году. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге.

«Всего в 2024 году, по самым скромным, верифицированным на данный момент данным, жертвами украинских преступлений стали как минимум 5399 человек, среди которых не менее 809 человек были убиты. Но это лишь верхушка айсберга», — сказал дипломат.

От ударов беспилотников пострадали 1481 человек, из них 210 погибли.

Мирошник указал на то, что все факты преступлений украинских боевиков обнаруживаются уже во время освобождения населенных пунктов российскими бойцами.

Посол отметил, что в эти числа не вошли более 300 убитых человек, найденных на освобожденных землях, так как процессуальные действия еще продолжаются. Родственники погибших уже дали показания, пока что выясняются все обстоятельства.

Отмечается, что украинские боевики обстреливают населенные пункты намеренно: все политические мотивы и цели были заранее продуманы.

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