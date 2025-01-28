Курских чиновников заподозрили в хищении более трех миллиардов рублей из бюджета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Эти деньги были выделены на защиту региона.
Заложенные на госконтракты по обеспечению обороноспособности региона деньги могли быть похищены руководством Корпорации развития Курской области. Соответствующий иск оказался в распоряжении «Известий».
На эти деньги должны были быть построены блиндажи, огневые точки, опорные пункты и противотанковые пирамиды. Всего из бюджета было выведено более трех миллиардов рублей.
Известно, что в регионе договоры заключаются с подрядчиками без конкурса.
Более того, согласно иску, руководство корпорации заключали контракты со своими подконтрольными юрлицами на создание фортификационных сооружений, а после этого выводили деньги через компании-однодневки.
По данному делу уже арестованы руководители корпорации Владимир Лукин и Игорь Грабин, а также Снежана Мартьянова.
Также к преступной схеме причастны депутат Курской областной думы VII созыва Максим Васильев, экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Ресурс» и ООО «Торговый дом Курск», а также столичный бизнесмен Иван Уткин.
Генпрокуратура сделала запрос на арест имущества подрядчиков и руководителей корпорации.
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